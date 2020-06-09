14 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Москве ограничат движение транспорта ради репетиции парада Победы

Вечером 14 июня в центре Москвы ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы в Великой Отечественной войне.

Центр мегаполиса начнут перекрывать с 21 часа, ограничения будут действовать до окончания мероприятия. Будет заблокирована 1-я Тверская-Ямская улица и Тверская от улицы Гашека до Охотного ряда, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд от Воздвиженки до Петровки.

Повторные репетиции пройдут в столице 17 и 18 июня. На 20 июня запланирован генеральный прогон, сообщает телеканал "360".

Тем временем, в российских политических пабликах левого толка в соцсетях появились кадры с Красной площади.

На них видно, как возводятся временные конструкции вокруг мавзолея Ленина. "Подготовка к параду Победы начата. Самое важное - спрятать Мавзолей В.И. Ленина", - пишет сообщество "Коммунистический мир". Вероятно, это означает, что в этом году мавзолей снова будет скрыт декорациями во время парада Победы. Напомним, Владимир Путин распорядился провести парад в честь 75-летия Победы 24 июня – в день исторического парада 1945-го года на Красной площади.

Отметим, во время исторического парада 24 июня 1945 года советские солдаты-победители бросали фашистские знамена к подножию Мавзолея.

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В Москве ограничат движение транспорта ради репетиции парада Победы

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Теги: Москва, парад Победы



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