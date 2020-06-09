14 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Роскосмос логотип (2013) | http://telesat-news.net

"Роскосмос" создаст четыре холдинга для "поджарой" космической отрасли

"Роскосмос" в ближайшее время приступит к созданию четырех профильных холдингов.

Они будут заниматься ракетостроением, спутникостроением, наземной космической инфраструктурой и наукой, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в статье для издания Forbes.

Объединение предприятий позволит провести "технологический фитнес" и сделает российскую космическую отрасль более "поджарой", считает Рогозин. По его словам, при создании холдингов не планируется сливать вместе конструкторские бюро и инженерные центры, чтобы сохранить "дух конкуренции между ними в борьбе за новые работы".

"Космическая отрасль России станет поджарой и способной гибко и оперативно реагировать на вызовы современной экономики и действий конкурентов",— написал глава "Роскосмоса".

Напомним, 30 мая "SpaceX" провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель "Falcon 9" с кораблем "Crew Dragon" стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск состоялся на несколько дней позже из-за непогоды. Маск назвал запуск корабля "Crew Dragon" "шагом к мультипланетному человечеству". Вскоре после запуска стало известно о том, что "Роскосмос" в этом году испытает две ракеты, а в следующем планирует возобновление лунной программы.

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"Роскосмос" создаст четыре холдинга для "поджарой" космической отрасли

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Теги: Роскосмос, космос



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