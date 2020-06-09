14 Сентября 2020
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Полиция, полицейский (2017) | Фото: КП-Югра

Ростовского полицейского застали за торговлей наркотиками на рабочем месте

В Ростове-на-Дону задержали участкового полиции, который организовал продажу наркотиков прямо в отделении полиции.

3 июня полицейский, находясь в помещении опорного пункта, пытался продать наркотическое вещество. Согласно экспертизе, это был героин весом около четырех граммов.

Участковый уволен с занимаемой должности. В отношении него проводится расследование, сообщает телеканал "360".

Напомним, Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к реальному сроку наркодилера. Он орудовал в окружении объектов Минобороны РФ.

По материалам дела, гражданин Новоселов зарегистрировался в одном из интернет-магазинов так называемого "Даркнета" и получал от анонимных кураторов килограммы наркотиков, преимущественно мефедрона. После расфасовки по весу он закладывал тайники в непосредственной близости от войсковых частей Екатеринбургского гарнизона.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ по Центральному военному округу, места закладки наркотиков Новоселов фиксировал с помощью геолокации телефона и направлял полученные координаты своим кураторам. Те подыскивали потребителей запрещенных веществ и после получения оплаты раскрывали им местонахождение "схронов".

В ходе взаимодействия УФСБ по Свердловской области и екатеринбургской полиции 2 декабря прошлого года Новоселов был задержан: в его квартире, автомобиле и личных вещах оперативники обнаружили крупные партии мефедрона. В отношении него возбудили сразу пять уголовных дел по факту сбыта наркотических средств.

Суд вынес свой приговор. Ближайшие девять с половиной лет Новоселов проведет в колонии строгого режима.

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Ростовского полицейского застали за торговлей наркотиками на рабочем месте

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Теги: наркотики, полицейские



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