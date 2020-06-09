Михаил Ефремов задержан после ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов задержан после автоаварии на Смоленской площади в центре Москвы.

Он управлял машиной "Jeep Grand Cherokee", когда выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП пострадал водитель Lada, он госпитализирован с различными травмами.

Ефремова задержали полицейские - проводится медицинское освидетельствование. Если врачи определят, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, в отношении Ефремова может быть заведено дело. Также ему грозит лишение водительских прав и административный штраф, сообщает ТАСС.