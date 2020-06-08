13 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Пенсионерка, ползком в магазин, Чайковский (2020) | Фото: vk.com/podchaik

В Прикамье пенсионерка добиралась в магазин ползком

В Чайковском пенсионерке пришлось добираться в магазин ползком. Следователи начали проверку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись появилась в сети в выходные в группе "Подслушано Чайковский" "Вконтакте". На кадрах 65-летняя пенсионерка ползёт в магазин, а автор видео предлагает ей воспользоваться помощью волонтёров.

"Они покупают не то", - объясняет горожанка отказ от помощи волонтёров.

В краевом управлении СКР Накануне.RU сообщили, что начали проверку ситуации. Предстоит оценить действия сотрудников соцзащиты.

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В Прикамье пенсионерка добиралась в магазин ползком

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Теги: пенсионерка, магазин, самоизоляция



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