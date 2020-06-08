В Прикамье пенсионерка добиралась в магазин ползком

В Чайковском пенсионерке пришлось добираться в магазин ползком. Следователи начали проверку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись появилась в сети в выходные в группе "Подслушано Чайковский" "Вконтакте". На кадрах 65-летняя пенсионерка ползёт в магазин, а автор видео предлагает ей воспользоваться помощью волонтёров.

"Они покупают не то", - объясняет горожанка отказ от помощи волонтёров.

В краевом управлении СКР Накануне.RU сообщили, что начали проверку ситуации. Предстоит оценить действия сотрудников соцзащиты.