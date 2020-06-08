По делу о ЧП в Норильске предъявлено обвинение начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3

В Норильске в рамках расследования дела о разливе дизельного топлива предъявлено обвинение начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

В рамках расследования уголовного дела прошли обыски в компании, в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара. Допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива топлива, работники мэрии Норильска, краевого управления МЧС России, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора. Проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы.