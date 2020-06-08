13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Авария, Фиат, Хёндай, Екатеринбург (2020) | Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, одну из машин отбросило на пешеходов

В Екатеринбурге на перекрестке Малышева – Мамина-Сибиряка столкнулись "Фиат-Дукато" и "Хёндай акцент". Одну из машин отбросило на пешеходов, сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, около 19.00 53-летний водитель автомобиля "Фиат", двигаясь через перекресток на "красный", столкнулся с автомобилем "Хёндай", который ехал в перпендикулярном направлении на "зеленый". После столкновения "Фиат" бортом сбил трёх пешеходов, которые начали переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеходы – 30-40-, 26-летние женщины, а также 36-летний мужчина – получили травмы. Тяжелые травмы получили пешеход мужчина и женщина 30-40 лет. Стаж вождения водителя "Фиат" – более 30 лет. За руль он сел незадолго до ДТП. Для выяснения обстоятельств ДТП на место выехал начальник областного управления ГИБДД Алексей Кисляков.

Авария, Фиат, Хёндай, Екатеринбург(2020)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария, Фиат, Хёндай, Екатеринбург(2020)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

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В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, одну из машин отбросило на пешеходов

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Теги: Фиат дукато, Хёндай акцент, авария, пешеход



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Ранее 09.06.2020 12:58 Мск Летит на красный: появилось видео наезда фургона на пешеходов в Екатеринбурге

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