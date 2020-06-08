В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, одну из машин отбросило на пешеходов

В Екатеринбурге на перекрестке Малышева – Мамина-Сибиряка столкнулись "Фиат-Дукато" и "Хёндай акцент". Одну из машин отбросило на пешеходов, сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, около 19.00 53-летний водитель автомобиля "Фиат", двигаясь через перекресток на "красный", столкнулся с автомобилем "Хёндай", который ехал в перпендикулярном направлении на "зеленый". После столкновения "Фиат" бортом сбил трёх пешеходов, которые начали переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеходы – 30-40-, 26-летние женщины, а также 36-летний мужчина – получили травмы. Тяжелые травмы получили пешеход мужчина и женщина 30-40 лет. Стаж вождения водителя "Фиат" – более 30 лет. За руль он сел незадолго до ДТП. Для выяснения обстоятельств ДТП на место выехал начальник областного управления ГИБДД Алексей Кисляков.