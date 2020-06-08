"Это составляющая госпереворота". В законе о дистанционном голосовании нашли неустранимые противоречия

Законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в городские органы власти и местного самоуправления столицы прошёл рассмотрение комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Дискуссия выдалась бурной, многие народные избранники обратили внимание на то, что дистанционное голосование осложнит общественный контроль за итогами выборов.

Как сказано в законопроекте, избиратель, обладающий активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе Москвы, может самостоятельно выбрать формат участия: дистанционное электронное голосование или традиционное. Для участия в онлайн-голосовании избирателю необходимо будет подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг через личный кабинет. Эксперимент по электронному голосованию был проведен в трех из 45 одномандатных округов Москвы на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года.

По мнению Николая Зубрилина, даже при офлайн-голосовании оказывается давление, когда начальство заставляет человека отправлять фотографию с результатом волеизъявления.

"Любое возражение чревато потерей рабочего места. Наши юристы посмотрели этот законопроект и не нашли там гарантий соблюдения прав избирателей", - рассказал он.

И процедура электронного голосования, по его словам, никак не может решить этой проблемы.

Павел Тарасов подчеркнул, что в самом подходе заложено неустранимое противоречие - если не обеспечить запись данных голосования, то нет никакой гарантии, что администратор не пропишет результат заранее, а при использовании технологии блокчейна возникнет контроль за тем, как проголосовал тот или иной человек. По его мнению, дистанционное голосование - это именно инструмент фальсификации.

"Это не коррупционная составляющая - это составляющая государственного переворота", - считает Олег Шереметьев, ведь телефон как инструмент голосования можно потерять, его можно отобрать. Кроме того исходный код может быть опубликован от одной программы, а работать будет другая. Он также выразил озабоченность тем, что после принятия данного законопроекта нынешние выборы окажутся последними, а избранных депутатов сменят назначенные.

Тем не менее, большинством голосов комиссия предложила Московской городской думе законопроект к принятию в первом чтении при отсутствии поправок в целом. Об этом заявил председатель комиссии Александр Козлов.