13 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО
шторм керчь разлив нефти чп экология (2007) | Фото: drugoi.livejournal.com

В Ненецком автономного округе произошёл разлив 10 тонн нефтепродуктов

В Ненецком автономном округе произошёл масштабный разлив нефтепродуктов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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Происшествие случилось на Дюсушевском месторождении. Оно принадлежит компании "Полярное сияние". Площадь разлива 10 т разлива – 50 "квадратов". Причина – разгерметизация скважины.

Напомним, в Норильске в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. "кубов" горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию. Загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщили в Ростехнадзоре. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.

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В Ненецком автономного округе произошёл разлив 10 тонн нефтепродуктов

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Теги: Ненецкий автономный округ, разлив, нефтепродукты



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