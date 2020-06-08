13 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Совещание по ЕГЭ, Евгений Куйвашев (2014) | Фото: Накануне.RU

"Проверки будут. Не надейтесь, что пронесет". Куйвашев ослабил ограничительные меры на Среднем Урале

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ослабил ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор написал сегодня вечером в своем Instagram.

Так, Куйвашев принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и уже подписал соответствующий указ. При этом возобновить работу могут только организации, которые обеспечат безопасность сотрудников и покупателей.

"В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения, в противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут. Не надейтесь, что пронесет", - предупредил глава региона.

масочный режим, маска(2020)|Фото: Накануне.RU

По его словам, также решено отказаться от санитарной декларации для организаций, возобновляющих работу, чтобы не создавать дополнительную административную нагрузку на бизнес. Куйвашев добавил, что в случае открытия после карантина никакую декларацию заполнять не нужно, но следует изучить рекомендации Роспотребнадзора по сферам деятельности.

"Для остальных сфер (кроме тех, кому было разрешено работать ранее) продолжают действовать ограничительные меры. Указ об их продлении подписан до 15 июня. Еще через неделю, в зависимости от динамики заболеваемости, буду принимать решения о дополнительных послаблениях или о продлении ограничений", - заключил Евгений Куйвашев.

Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале было зафиксировано 249 новых случаев COVID-19 и две смерти от коронавируса.

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"Проверки будут. Не надейтесь, что пронесет". Куйвашев ослабил ограничительные меры на Среднем Урале

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Теги: Куйвашев, бизнес, ограничения, магазины, Средний Урал



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