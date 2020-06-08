Путин распорядился создать государственный портал по поиску вакансий и сотрудников

Владимир Путин распорядился создать портал по поиску работы. Распоряжение проработать этот вопрос, адресованное правительству, появилось на сайте Кремля по итогам совещания у президента 27 мая.

Кабинету министров предлагается создать "единую информационную платформу, обеспечивающую гражданам и организациям возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости". Предполагается, что на сайте можно будет найти или предложить в том числе и временную работу, а также сразу оформить договор.

Кстати, в том же распоряжении правительству поручено до 10 июня доложить о повышении качества услуг по трудоустройству в электронной форме. В том числе – с использованием базы вакансий "Работа в России".

Стоит отметить, что в России уже есть частные платформы и сервисы по поиску вакансий и сотрудников, так что государству придется заходить на весьма развитый рынок.