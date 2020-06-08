"Вы избрали благородную профессию". Алексей Текслер поздравил соцработников с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Глава региона провел с ними встречу в формате ВКС, где отметил активную и важную роль соцслужбы в период пандемии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную профессию – оказывать действенную помощь тем, кто нуждается в постоянной заботе. В этот сложный год вы вместе с медиками вышли на передний край борьбы с распространением опасной инфекции, защищая своих подопечных: ветеранов, пожилых людей, многодетные семьи, инвалидов, детей. По каждому адресу и за каждой дверью – человеческая судьба, живая душа, которая ждет внимания, участия и поддержки", - подчеркнул Алексей Текслер.

В период эпидемии коронавирусной инфекции социальные работники, как и медики, находятся на "передовой". За время действия режима обязательной самоизоляции они оказали помочь 126 тыс. пенсионерам в доставке на дом продуктов питания и лекарств, более 40 тысяч продуктовых наборов было передано одиноким пожилым южноуральцам, обработали почти 200 тыс. звонков, касающихся получения социальной поддержки. Сотрудникам учреждений с постоянным пребыванием граждан пришлось вместе со своими подопечными уйти на превентивную самоизоляцию, чтобы не допустить распространения коронавируса. В таком режиме в регионе работает 29 учреждений, в которых проживают около 4 тыс. 900 подопечных и работает порядка 2 тыс. специалистов.

Власти региона приняли решение поддержать социальных работников. По решению Алексея Текслера из регионального бюджета направлены средства на стимулирующие выплаты работникам комплексных центров соцобслуживания. Единоразовую стимулирующую выплату в размере 10 тысяч рублей получили 3 тыс. 200 человек. Сотрудники, которые работают в режиме превентивной изоляции, по решению губернатора, получают дополнительную стимулирующую выплату. Вне зависимости от должности она составляет 17 тыс. руб. На эти цели из областного бюджета было выделено 45,4 млн руб. Также для них предусмотрены "президентские" выплаты. Кроме того, дополнительное финансирование получат управления соцзащиты для премирования сотрудников за работу в период пандемии.

Поддержать своих работников решили и в министерстве социальных отношений Южного Урала. Они запустили проект "Миссия – помогать людям".

"Цель проекта – показать людям тех, кто непосредственно делает эту работу в нынешних условиях. Показать тех, кто на передовой социальной работы. От каждого муниципалитета области у нас есть представители, которые рассказали, почему они пришли работать в эту сферу, как поменялась их жизнь за время пандемии коронавируса", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Татьяна Хилько работает в Есаульской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Про свою работу говорит, что это не профессия, а состояние души, образ жизни.

"В наше нелегкое время, в период пандемии коронавирусной инфекции, взгляд на мою работу не изменился, хотя жить и работать всем приходится по-новому. Именно сейчас поддержка социального педагога так необходима родителям и детям. Нужны консультации по саморегуляции, снятию тревоги и волнения, борьбы с паникой в условиях эпидемологической ситуации. Я люблю свою профессию за неповторимость и непредсказуемость каждого дня, за то, что она дает мне возможность каждый день соприкасаться с миром детства, за то, что моя профессия была и будет нужна", - рассказала она.

"В режиме борьбы с распространением коронавирусной инфекции мы более остро почувствовали, что в нашем коллективе все как одна семья, отсюда и ответственность друг перед другом. Мы почувствовали повышенную ответственность за жизнь и здоровье детей, проживающих в нашем учреждении", - рассказала сотрудник социального приюта для детей и подростков Троицка Ирина Сухова.

Галина Хомутова работает в комплексном центре социального обслуживания населения Чебаркульского городского округа. Профессию выбрала по зову души и сердца.

"Когда мои подопечные благодарят меня с улыбкой на лице за проделанную мной работу, я чувствую радость от того, что я могу быть кому-то полезна, что я делаю благое дело. Потребность в социальных работниках заметно выросла за последний месяц. Социальные контакты сейчас ограничили, чтобы предотвратить распространение вируса. На фоне этого у людей возникают новые проблемы, среди них можно отметить, что появляется страх остаться в полном одиночестве, без внимания. В изоляции, конечно, не хватает общения. Я пытаюсь компенсировать этот недостаток общения, принимаю звонки от своих подопечных, которые хотят просто поговорить, поделиться последними новостями", - сообщила она.

Поблагодарить социальных работников за их труд и оказанную помощь можно в рамках проекта министерства социальных отношений региона "Спасибо и вам на добром слове". Ведомство публикует отзывы клиентов о работе социальных учреждений и соцработников.

Стоит отметить, что в Челябинской области в настоящий момент свыше 900 тысяч южноуральцев охвачены различными мерами социальной поддержки. При этом губернатор регулярно принимает новые решения о мерах социальной поддержки населения. В этом году принято решение увеличить размер областного материнского капитала, выплат опекунам и приемным родителям, пособия на ребенка-инвалида. Начались выплаты малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до семи лет. Изменились критерии нуждаемости – теперь больше семей смогут получить дополнительную поддержку. Беспрецедентные меры поддержки для семей с детьми приняты президентом страны.