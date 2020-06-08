13 Сентября 2020
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Экономика В России
чубайс анатолий борисович председатель правления оао рао еэс россии (2008) | Фото: Накануне.ru

Опубликовано разгромное открытое письмо 1995 года академика Чубайсу

В интернете опубликовали копию открытого письма 1995 года академика Станислава Шаталина, адресованного тогдашнему вице-премьеру Анатолию Чубайсу. В письме академик обвиняет Чубайса в погроме экономики страны и предупреждает, что ему придется отвечать за все преступления.
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Акад. Шаталин перечисляет, что Чубайс продвигал форсированную приватизацию на селе, приведшую к ликвидации крупных хозяйств, приложил руку к "либерализации" цен, выступал за сжатие денежной массы любой ценой, чтобы обуздать инфляцию, которая обернулась невыплатой заработной платы и раскручиванием цепочки неплатежей, "наплодил в свое время за счет бюджетных средств огромное число коммерческих банков, значительная часть которых умеет жить, только спекулируя чужими деньгами".

В письме говорится, что Чубайс сознательно заводил Россию в кабалу, беря все новые и новые займы у МВФ, нанес стране огромный ущерб ваучерной приватизацией, распродав за гроши госпредприятия. И что за действиями Чубайса скрывается ложь, наглость и самоуверенность.

"Вы слишком "повязаны" со сложившейся несколько лет назад и продолжающейся поныне практикой разбазаривания России, которую цинично называете реформами... Вы не пользуетесь уважением народа, г-н Чубайс. Ваше имя стало одиозным и почти нарицательным. Рано или поздно Вам придется отвечать за свои деяния. По самому большому счету", - закончил свое письмо акад. Шаталин.

Он умер в 1997 году на 63-м году жизни.

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Опубликовано разгромное открытое письмо 1995 года академика Чубайсу

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Теги: Анатолий Чубайс, приватизация



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