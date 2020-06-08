В Екатеринбурге готовят к открытию детские лагеря

Открытие загородных лагерей для детей из Екатеринбурга планируется с 1 июля, городских – с 27 июня. В этом году предварительно намечено провести четыре смены по 14 дней и пятую смену по 7 дней в загородных лагерях. И одна оздоровительная смена продолжительностью 21 день пройдет в городских оздоровительных учреждениях. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы, детские лагеря будут готовы к работе даже в условиях пандемии.

Все лагеря укомплектованы в полном объёме. В настоящий момент есть в наличии свободные места на первую и четвёртую смену. То есть у родителей, желающих отправить своих детей отдохнуть и оздоровиться в лагерь, ещё есть возможность подать заявление.

В 2020 году планируется открыть 22 загородные оздоровительные организации, из них 17 – муниципальные лагеря, 4 – ведомственные и 1 – санаторий "Изоплит". Кроме того, на территории города будут действовать 132 лагеря с дневным пребыванием детей.

Сегодня состоялся пресс-тур в детский оздоровительный лагерь "Маяк", который расположен в сосновом бору на берегу Ильинского пруда в Сысерти, в рамках которого журналисты уральской столицы оценили не только материально-техническую оснащённость учреждения к старту летней оздоровительной кампании, но и готовность к работе с детьми в условиях соблюдения правил в период пандемии.

В связи со сложной эпидобстановкой, помимо акарицидной обработки, уборки территории, запуска отопления и горячего-холодного водоснабжения, были внесены корректировки в план подготовки объекта к предстоящему летнему сезону. Помимо основных средств индивидуальной защиты, приобретено оборудование для рециркуляции воздуха, часть которого уже установлена в помещениях. В корпусах идёт перестановка и подготовка лагеря к тем нормам, которые рекомендовал Роспотребнадзор.

Для соблюдения и контроля температурного режима сотрудники лагеря закупили бесконтактные термометры. Врач и медсестра будут круглосуточно находится на территории лагеря. В преддверии открытия все сотрудники пройдут тестирование на коронавирус. Также внесены изменения в график питания: для соблюдения дистанции приём пищи будет осуществляться в две смены.

Изменения коснутся спортивных и развлекательных мероприятий. Планируется поменять традиционный формат, и большую часть мероприятий проводить на воздухе и в составе одного отряда. Для родителей руководство лагеря планирует организовать общение с детьми в онлайн режиме.