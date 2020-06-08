13 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
студенты аудитория вуз РАНХиГС (2018) | Фото:Накануне.RU

Вузы, колледжи и техникумы Среднего Урала готовятся к поступлению более 50 тысяч абитуриентов

Вузы, колледжи и техникумы Свердловской области планируют зачислить в 2020 г. свыше 50 тыс. абитуриентов. Согласно данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, в этому году высшее образование уже получат более 27 тыс. выпускников. Таким образом, в вузы в 2020 г. должно поступить около 33 тыс. абитуриентов, 14,5 тыс. из которых бюджетники. В 121 свердловское учреждение среднего профессионального образования планируется принять около 24 тыс. студентов.

"Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, безусловно, внесла коррективы. В частности, прием будет начинаться с 20 июня и завершится 17 августа. Учитывая, что подавляющее большинство первокурсников – это выпускники школ текущего года, то все связано со сроками прохождения Единого государственного экзамена. Очень важно, чтобы абитуриент получил всю необходимую информацию в приемной комиссии и для себя составил памятку, которая ему позволила бы отслеживать все даты", - сказал начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин.

При этом, еще до пандемии многие абитуриенты подавали документы на зачисление дистанционно. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, в 2020 г. большинство будущих студентов будет подавать документы через сайт образовательного учреждения, а также сервис государственных услуг "Поступи онлайн", в базе которого находятся все учреждения высшего и среднего профобразования. Изменены и правила поступления на специальности, для которых строго необходимо прохождение медицинского обследования. Все необходимые документы студенты смогут сдать уже после зачисления в течение одного учебного года. При этом, минобразования не исключает, что в скором времени санэпидобстановка в регионе нормализуется и абитуриенты смогут лично подать документы на поступление.

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Вузы, колледжи и техникумы Среднего Урала готовятся к поступлению более 50 тысяч абитуриентов

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Теги: Высшее образование, среднее профильное образование, абитуриенты, студенты, поступление



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