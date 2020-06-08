Пострадавший в ДТП тюменский спортсмен-колясочник находится в сознании

Состояние известного в Тюменской области спортсмена-колясочника Владимира Туровского, которого 6 июня сбил автомобиль, врачи оценивают как средней тяжести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Врачи дают благоприятный прогноз. Пострадавший был госпитализирован в нейрохирургическое отделение ОКБ №2. У мужчины диагностированы травмы головы и перелом костей таза. Пациенту оказывают необходимую медицинскую помощь в условиях стационара. Хирургического вмешательства не потребовалось.

Напомним, авария произошла в 23.03 6 июня возле дома №9 по улице Мира в Боровском. "Лада" сбила инвалида на коляске и собаку. Это случилось вблизи пешеходного перехода. Животное погибло, пострадавший получил травмы. 29-летний водитель легковушки, житель Заводоуковска, был пьян. Показания алкотестера – 0,58 мг алкоголя/л.