В Тюмени в рамках нацпроекта строится шесть новых детских садов

В Тюмени продолжается строительство шести детских садов в рамках реализации национального проекта "Демография".

В микрорайоне Плеханово подрядчик – "Завод ЖБИ-3" – возводит сразу два детских сада. На строительном участке первого детского сада идут работы по устройству ростверков. Контракт на строительство был заключен в конце апреля, а завершится строительство в третьем квартале 2021 года.

На втором объекте уже возведен первый этаж, перекрытия и началось строительство второго этажа здания.

Оба здания детских садов типовые, аналогичны строящимся в микрорайонах "Ямальский-1" и "Войновка", а также построенному в 2019 году детскому саду в мкр "Тура".

В здании площадью более 5 тысяч кв.м. разместятся 14 групп: 1 группа детей ясельного (раннего) возраста (2-3 года); 3 универсальных группы смешанного возраста (2-4 года); 5 групп среднего возраста (4-5 лет); 3 старших группы (5-6 лет) и 2 подготовительных группы (6-7 лет). В здании также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования (изостудия).

Благоустройство территории детского сада включает создание четырех групповых площадок для детей с теневыми навесами, а также физкультурных площадок со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки.

В 2020 году ожидается начало строительства еще 18 детских садов.