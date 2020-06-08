13 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-заместитель главы района получил условный срок за мошенничество

Бывшего заместителя главы Нагайбакского района приговорили к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в 20 тыс. рублей за мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2017 году администрация Фершампенуазского сельского поселения заключила муниципальный контракт на благоустройство сквера в селе. Обвиняемый знал, что работы по контракту выполнены и приняты, главой сельского поселения подписаны акты выполненных работ, согласована выплата денежных средств и произведены первичные финансовые операции.

Однако в сентябре 2017 года он встретился с исполнителем работ и предложил за подписание актов выполненных работ выплатить ему 50 тыс. рублей, которые якобы предназначены главе района. При этом он скрыл, что акты выполненных работ уже подписаны, а деньги он намерен обратить в свою пользу.

Потерпевший, получив денежные средства за выполненные работы, передал обвиняемому указанную сумму.

Экс-чиновник вину признал, ущерб в 50 тыс. руб. возместил.

Суд назначил ему 2 года условно со штрафом в размере 20 тыс. рублей, а также запретил ему занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 2 года.

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На Южном Урале экс-заместитель главы района получил условный срок за мошенничество

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Теги: суд, приговор, мошенничество, чиновник,



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