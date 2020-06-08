13 Сентября 2020
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Авиакатастрофа Суперджета 5.05.2019 в Шереметьево. (2020) | Фото: СКР

Начался суд по делу сгоревшего в Шереметьево "Суперджета"

В подмосковных Химках сегодня суд начал рассматривать дело о крушении в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в мае прошлого года.

Капитан воздушного судна Денис Евдокимов, которого следствие считает виноватым в авиакатастрофе, приехал на судебное заседание с чемоданом (такие обычно члены экипажа берут с собой в полет). Адвокат подсудимого говорит, что его подопечный уверен в своей правоте, передает НТВ.

"Будем в ходе судебного следствия доказывать, будем просить проверить все версии причин авиакатастрофы, как я уже говорила неоднократно, на соответствие норм летной годности не была проверена система молниезащиты и конструкция опор шасси", - говорит адвокат Евдокимова Наталья Митусова.

Напомним, в результате жесткой посадки и начавшегося из-за этого пожара погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Десять человек получили травмы, всего на борту находилось 78 пассажиров и пять членов экипажа, самолет должен был лететь из Москвы в Мурманск, но после возникновения неполадок (а они возникли из-за удара молнии) вернулся в Шереметьево.

Обвинение командиру воздушного судна Денису Евдокимову предъявлено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).

В СКР счтиают, что действия диспетчеров, спасателей, пожарных и врачей никак не могли повлиять на трагедию. Также бортовые самописцы убедили следствия, что неисправность самолета не могла привести к катастрофе.

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Начался суд по делу сгоревшего в Шереметьево "Суперджета"

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Теги: денис евдокимов, катастрофа в шереметьево, ssj-100, суперджет, аэрофлот



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