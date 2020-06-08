Моор распорядился досрочно расселить ветхие и аварийные дома

На два года раньше завершится программа расселения ветхого и аварийного жилья в Тюменской области. Планируется, что весь заявленный объем переселения будет проведен уже до конца 2023 года, вместо обозначенного в программе 2025.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В рамках программы в Тюменской области в срок до 31 декабря 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 01 января 2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Полный адресный перечень опубликован на сайте правительства Тюменской области.



Всего по программе подлежит расселению 147,51 тысяч квадратных метров аварийного жилья (378 многоквартирных домов, 3,722 тысяч жилых помещений, 9,479 тысяч граждан), в том числе:

64,65 тысяч квадратных метров – муниципальная собственность;

82,86 тысяч квадратных метров – частная собственность.

По состоянию на 1 июня 2020 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области расселено 36,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья (более 2 тысяч человек), установленные показатели перевыполнены в 1,6 раз.