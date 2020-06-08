13 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Тюменская область Уральский ФО
автомобили на трассе (2019) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской и Тюменской областях вводят ограничения для большегрузов из-за аномальной жары

В Свердловской и Тюменской областях вводятся ограничения для большегрузов на период аномальной жары.

По прогнозам синоптиков, на Среднем Урале 8-12 июня ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов. А на территории Тюменской области ожидается повышение температуры до 32 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в "Уралуправтодоре", на автомобильных дорогах федерального значения этих областей вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств. Планируется, что мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период.

"Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. Тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время – в период с 9 по 11 июня с 22.00 до 10.00. Ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ", - пояснили в ведомстве.

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В Свердловской и Тюменской областях вводят ограничения для большегрузов из-за аномальной жары

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Теги: большегрузы, ограничения, жара



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