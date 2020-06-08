13 Сентября 2020
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Наука и техника Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Обсерватория "Старая башня" готовится к открытию в Тюменской области

В Червишево под Тюменью готовится к открытию обсерватория "Старая башня". 2020 год обещает быть насыщенным и на астрономические события.

По словам экскурсовода Виталия Угренинова, летом любителей астрономии ждет много интересного. Например, противостояние с Юпитером и Сатурном. Это значит, что планеты одновременно будут очень яркими и покажут себя во всей красе. Особенно это относится к Сатурну, кольца которого в противостоянии становятся значительно ярче. А в октябре ожидается гвоздь программы — противостояние с Марсом. Во все предыдущие противостояния Марс для нашей широты был низко над горизонтом. Детали его поверхности терялись из-за турбулентных потоков над Землей. Но в этом году есть реальный шанс рассмотреть полярные шапки Марса.

"Как только музейно-просветительская деятельность будет разрешена, мы начнём принимать гостей — разумеется, с соблюдением требований безопасности, — говорит создатель обсерватории Владимир Куракин. — Уверен, что число любителей посмотреть в телескоп на звёздное небо не убавилось. У нас всегда был аншлаг. Желающих попасть в обсерваторию было больше, чем возможностей принять посетителей. Как всегда к открытию сезона мы готовим несколько новинок. В частности, планируем организовать выставку фото- и видеоаппаратуры, в основном сделанной в Советском Союзе. Она станет частью экспозиции, которая уже существует в "Старой башне".

"Старая башня" располагается в бывшей водонапорной башне, построенной в 50-е годы ХХ века. К 1980-му в Червишево провели водопровод и башня перестала использоваться. В 2000-е она была спасена от сноса местным бизнесменом и энтузиастом от астрономии Владимиром Куракиным. Сейчас бывшую водонапорную башню венчает поворотный купол с раскрывающимися створками, а увидеть космос можно через телескоп, весящий 200 килограммов.

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Обсерватория "Старая башня" готовится к открытию в Тюменской области

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Теги: обсерватория старая башня, открытие



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