13 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении страны. Документ появился на портале правовой информации.

Документ, предполагающий создание единого федерального информационного реестра (ЕФИР), был внесен в Госдуму осенью 2019 года. В пояснительной записке к закону говорится, что он разработан "в целях создания системы учета сведений о населении, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость".

Сведения о россиянах, собранные на всех уровнях – от федерального до муниципального, будут храниться на специальном ресурсе. Формировать и вести его будет Федеральная налоговая служба. В досье будут указаны ФИО, дата и место рождения (и смерти), номера СНИЛС, ИНН и других документов, сведения о семейном положении, родственных связях.

Стоит отметить, что еще до начала рассмотрения закона в Госдуме в третьем чтении КПРФ предложила снять документ с повестки как нарушающий Конституцию, но это предложение было отклонено.

Противники создания ЕФИР указывают на возможное нарушение прав и свобод граждан, а также на отсутствие возможности обеспечить безопасность данных базы.

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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении

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Теги: единый регистр сведений о населении, владимир путин



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