На Среднем Урале грузовой поезд сбил коляску с годовалым ребенком

На Среднем Урале ребенок погиб под колесами поезда. В отношении его матери возбудили уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось в минувшую субботу на 2102 километре 2 пикета перегона "Подъем – Кармак" Свердловской железной дороги в Тугулымском районе: пьяная женщина со своей годовалой дочерью в детской коляске переходила через железнодорожные пути в не оборудованном для этого месте и перед близко идущим грузовым поездом.

В итоге произошло столкновение локомотива с коляской, в которой находился ребенок. Девочка получила травмы, от которых скончалась на месте.

В отношении 31-летней матери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Следователями уже допрошены родственники ребенка, соседи и работники локомотивной бригады.