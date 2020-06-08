13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
железная дорога переезд рельсы путь (2008) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале грузовой поезд сбил коляску с годовалым ребенком

На Среднем Урале ребенок погиб под колесами поезда. В отношении его матери возбудили уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось в минувшую субботу на 2102 километре 2 пикета перегона "Подъем – Кармак" Свердловской железной дороги в Тугулымском районе: пьяная женщина со своей годовалой дочерью в детской коляске переходила через железнодорожные пути в не оборудованном для этого месте и перед близко идущим грузовым поездом.

В итоге произошло столкновение локомотива с коляской, в которой находился ребенок. Девочка получила травмы, от которых скончалась на месте.

В отношении 31-летней матери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Следователями уже допрошены родственники ребенка, соседи и работники локомотивной бригады.

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На Среднем Урале грузовой поезд сбил коляску с годовалым ребенком

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Теги: поезд, ребенок, сбил, дело, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 07.09.2020 11:39 Мск Жительница Свердловской области получила срок за гибель годовалой дочери под колесами поезда

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