Губернатору Текслеру пожаловались на увольнения в миасском ПО "Трек"

Губернатора Южного Урала Алексея Текслера попросили разобраться с якобы незаконными увольнениями на миасском ПО "Трек". Обращение опубликовано в группе во "В контакте" "Алексей Текслер, помоги".

Обратившиеся на страницу отмечают, что людям предлагают уволиться по собственному желанию, если они отказываются, то руководство якобы добивается увольнения "за нарушения техники безопасности".

Как указано в обращении, увольнения носят массовый характер, впрочем, общая численность оставшихся без работы не называется.

ПО "Трек" занимается проектированием и производством автокомпонентов для автомобилей отечественных и иностранных марок. Как указано на сайте предприятия, мощности завода в Миассе позволяют изготавливать от 570 тыс. до 1 млн шарнирных изделий в месяц.