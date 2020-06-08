Глава ОП Зауралья осудил действия Навального, назвавшего ветерана войны позором страны и предателем

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов защитил ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, которого публично оскорбил оппозиционер Алексей Навальный.

Игнат Артеменко принял участие в записи видеоролика, посвященного голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Голосование, напомним, состоится 1 июля по всей стране. В преддверии этого события известные в России граждане – спортсмены, политики, общественные деятели, актеры – рассказали о важности этого голосования. Навальный на своей странице в одной из соцсетей назвал этих граждан позором страны и предателями, причислив туда и ветерана Артеменко.

По мнению Михаила Белоусова, такое поведение не просто недопустимо, а ужасно – тем более, в год празднования 75-летия Великой Победы.

"Назвать ветерана Великой Отечественной войны "позором страны" — это факт, который никак не укладывается в голове здравомыслящего человека. Мне кажется, что Алексей Навальный никогда не общался с настоящими ветеранами. Ведь тогда бы они рассказали ему об ужасах войны, о страшных боях и обо всем том, через что пришлось пройти нашим героям-победителям в 1941-1945 годах. Мне очень горько осознавать то, что в нашей стране живут подобные деятели, такие, как Алексей Навальный, с таким глупым мнением. Говоря такие страшные слова о ветеране Артеменко, Навальный тем самым оскорбил вообще всех ветеранов нашей Родины. Я считаю, что подобные заявления нельзя оставлять без ответа, в этом должны разобраться правоохранительные органы", - сообщил Накануне.RU Белоусов.

Ранее действия Навального осудил председатель Курганского городского совета ветеранов Александр Мазеин. Он отметил, что оппозиционер посягнул на святое.

"Он сознательно провоцирует, издевается над памятью о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Своими словами он оскорбил не одного ветерана, который уверен, от чистого сердца в ролике высказал свое мнение. Человеку, прошедшему войну, незачем лгать и притворяться в такие преклонные годы. Никто не имеет права попирать память о подвиге нашего народа, унижать честь и достоинство наших ветеранов", - отметил Мазеин.