Глава ОП Зауралья осудил действия Навального, назвавшего ветерана войны позором страны и предателем

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    кеды лакост мужские вот

Общество Курганская область
Игнат Артеменко (2020) | Фото: RT

Глава ОП Зауралья осудил действия Навального, назвавшего ветерана войны позором страны и предателем

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов защитил ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, которого публично оскорбил оппозиционер Алексей Навальный.

Игнат Артеменко принял участие в записи видеоролика, посвященного голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Голосование, напомним, состоится 1 июля по всей стране. В преддверии этого события известные в России граждане – спортсмены, политики, общественные деятели, актеры – рассказали о важности этого голосования. Навальный на своей странице в одной из соцсетей назвал этих граждан позором страны и предателями, причислив туда и ветерана Артеменко.

По мнению Михаила Белоусова, такое поведение не просто недопустимо, а ужасно – тем более, в год празднования 75-летия Великой Победы.

"Назвать ветерана Великой Отечественной войны "позором страны" — это факт, который никак не укладывается в голове здравомыслящего человека. Мне кажется, что Алексей Навальный никогда не общался с настоящими ветеранами. Ведь тогда бы они рассказали ему об ужасах войны, о страшных боях и обо всем том, через что пришлось пройти нашим героям-победителям в 1941-1945 годах. Мне очень горько осознавать то, что в нашей стране живут подобные деятели, такие, как Алексей Навальный, с таким глупым мнением. Говоря такие страшные слова о ветеране Артеменко, Навальный тем самым оскорбил вообще всех ветеранов нашей Родины. Я считаю, что подобные заявления нельзя оставлять без ответа, в этом должны разобраться правоохранительные органы", - сообщил Накануне.RU Белоусов.

Ранее действия Навального осудил председатель Курганского городского совета ветеранов Александр Мазеин. Он отметил, что оппозиционер посягнул на святое.

"Он сознательно провоцирует, издевается над памятью о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Своими словами он оскорбил не одного ветерана, который уверен, от чистого сердца в ролике высказал свое мнение. Человеку, прошедшему войну, незачем лгать и притворяться в такие преклонные годы. Никто не имеет права попирать память о подвиге нашего народа, унижать честь и достоинство наших ветеранов", - отметил Мазеин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава ОП Зауралья осудил действия Навального, назвавшего ветерана войны позором страны и предателем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Михаил Белоусов, Общественная палата, Курган, Алексей Навальный, Игнат Артеменко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 23.07.2020 03:39 Мск Навальному предъявлено обвинение по делу о клевете
Ранее 17.06.2020 19:53 Мск Ветеран Великой Отечественной войны признан потерпевшим по делу против Навального
Ранее 17.06.2020 10:45 Мск "Это не оппозиция, а настоящее предательство": свердловские ветераны о возбуждении дела против Навального
Ранее 16.06.2020 15:20 Мск Ветераны УДТК поддержали возбуждение дела против Навального
Ранее 15.06.2020 17:38 Мск Навальному грозит наказание за клевету после комментария о ветеране, высказавшемся о поправках в Конституцию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети