В Новом Уренгое женщина родила ребенка с коронавирусом

В Новом Уренгое родился ребенок с положительным диагнозом COVID-19, сообщает "Север-Пресс" со ссылкой на заместителя главного врача Новоуренгойской ЦГБ по медицинской части, акушерству и гинекологии Ивана Лазарева.

У матери новорожденного был подтвержден коронавирус. Новорожденный с подтвержденным вирусом получает лечение согласно спецпротоколу: противовирусные и противовоспалительные препараты.

Также за последние полторы недели еще пять рожениц с подтвержденным диагнозом родили здоровых детей. Сейчас женщины проходят лечение, их дети находятся в обсерваторе больницы.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 10 беременных женщин с подтвержденным коронавирусом. Из них в первом триместре беременности — одна, во втором триместре — четыре, в третьем триместре – пять. После родов женщины с подтвержденным коронавирусом находятся в течение суток в обсерваторе, после кесарева сечения — до четырех дней. Затем в зависимости от того, как протекает заболевание, направляются в инфекционное отделение ЦГБ или продолжают лечение амбулаторно.