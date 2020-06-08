13 Сентября 2020
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дети, детский сад, детсадик, девочки, игра, рисунок (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

На льготы смогут претендовать до 17 тысяч частных дошкольных образовательных учреждений

До 1 июля правительство собирается сформировать перечень негосударственных организаций, оказывающих услуги в дошкольном и дополнительном образовании. "Мы постараемся сделать этот список досрочно – до 20 июня. В перечень могут войти около 17 тыс. таких организаций", - сообщил на совещании Владимира Путина с НКО и соцработниками глава Минэкономразвития Максим Решетников. – На них будет распространяться не только программа кредитования на ФОТ под 2%, но и налоговые льготы".

Ранее аналогичный список был создан для социально ориентированных НКО и религиозных учреждений, в него вошли более 24 тыс. организаций.

Глава государства попросил министра как можно шире информировать население о возможности получения помощи от государства, в частности, через СМИ и соцсети.

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На льготы смогут претендовать до 17 тысяч частных дошкольных образовательных учреждений

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Теги: льготы, нко, дошкольные образовательные учреждения, детские сады



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