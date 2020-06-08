США отказались рассекретить данные о "запуске ракеты" по MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе Boeing MH17. Об этом заявил на открытии слушаний председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс, передает РИА Новости.
Американская сторона отказалась передать судье информацию о якобы запуске ракеты из "Бука" по самолету. Речь идет о спутниковых снимках, зафиксировавших запуск.
О наличии засекреченных снимков ранее сообщала нидерландская служба безопасности. Отмечалось, что Вашингтон не возражает против раскрытия данной информации. Суд в Гааге постановил, что обвинение по делу о катастрофе должно подтвердить или опровергнуть информацию о засекреченных спутниковых изображениях пуска ракеты из "Бука" по Boeing.