США отказались рассекретить данные о "запуске ракеты" по MH17

США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе Boeing MH17. Об этом заявил на открытии слушаний председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс, передает РИА Новости.

Американская сторона отказалась передать судье информацию о якобы запуске ракеты из "Бука" по самолету. Речь идет о спутниковых снимках, зафиксировавших запуск.