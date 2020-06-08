13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Реконструкция набережной Нижне-Шайтанского пруда (2020) | Фото: prvadm.ru

ФСБ в Первоуральске вскрыла нарушения при благоустройстве набережной в рамках нацпроекта

В Первоуральске возбуждено уголовное дело за невыполнение муниципального контракта по благоустройству набережной Нижне-Шайтанского пруда в рамках нацпроекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 24 июня 2019 г. управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Первоуральска заключило муниципальный контракт с ООО "Реалдорстрой" на комплексное благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда стоимостью 22,9 млн руб. Срок выполнения работ – 30 сентября 2019 г. 4 декабря 2019 г. заказчик принял работы и произвел оплату в полном объеме.

Однако в конце апреля 2020 г. в ходе визуального осмотра было установлено частичное невыполнение работ по благоустройству. В частности, не закреплена тротуарная плитка, из-за чего тротуар подвергся разрушению. Также разрешено асфальтовое покрытие, не обустроен газон, повреждены бортовые камни, не до конца выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек.

В ходе проверки установлено, что данные недостатки имелись и на момент сдачи объекта в декабре прошлого года. По материалам прокуратуры и ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Отметим, что благоустройство набережной проходило в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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ФСБ в Первоуральске вскрыла нарушения при благоустройстве набережной в рамках нацпроекта

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Теги: набережная Нижне-Шайтанского пруда, ФСБ, национальный проект



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