Собянин объявил о снятии режима самоизоляции в Москве с 9 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии ограничений в столице. Он выступил с обращением к горожанам.

"Уже с завтрашнего дня – 9 июня 2020 года – отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Нам удалось избежать катастрофы. Пандемия идёт на спад", - заявил глава города.

"Жители города, включая граждан старше 65 лет, могут без ограничений выходить на улицу, посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты. Я также утвердил график, по которому к работе вернутся городские организации. С 9 июня могут возобновить работу парикмахерские, ветклиники, отменяется ограничение на работу каршеринга, могут начать работу научные институты. Театры могут начать репетиции. Можно будет посещать кладбища. С 16 июня снимаются ограничения на плановую помощь стоматологий, могут начать работы библиотеки, откроются музеи и зоопарки, но посетить их можно будет по электронным билетам. С 16 июня заработают летние веранды общепита, еще через неделю – стационарные заведения. С 23 июня снимается ограничение на работу спортиндустрии, в том числе фитнес-клубов. С 23 июня откроются уличные площадки", - сказал Собянин.

"Не будем забывать, что вероятность заражения еще остается", - напомнил градоначальник.