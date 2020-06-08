13 Сентября 2020
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Ирина Донник, Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области может появиться промышленный сад

Губернатору Евгению Куйвашеву представлен проект по созданию промышленного сада на территории Свердловской области, который призван дать региону дополнительные возможности для обеспечения продовольственной безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, возможности реализации крупного инвестпроекта в аграрной сфере стали одной из тем прошедшей сегодня, 8 июня, рабочей встречи главы региона и вице-президента Российской академии наук Ирины Донник. Участие во встрече и в обсуждении проекта приняли также министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев и руководитель регионального представительства Фонда содействия инновациям Сергей Майзель.

Ирина Донник(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Это большой инновационный проект по созданию на условиях государственно-частного партнерства на Урале промышленного сада, в инфраструктуре которого будут также мощности по переработке. Это важно для продовольственного обеспечения Свердловской области. В России таких садов много, но на такой широте нет, пожалуй, ни одного. В этом сложность и уникальность проекта. К его реализации нужно готовиться. У нас есть и свои уральские сорта, и хорошая научная база, и технологии возделывания. Надо соединить промышленную технологию с нашими уральскими селекционными достижениями", - отметила Ирина Донник.

уборочная комбайн(2016)|Фото: Накануне.ru

По ее словам, пока о деталях создания промышленного сада говорить преждевременно: стартовала предпроектная подготовка, прорабатываются основные направления будущей работы, определяются мощности и площадка.

Губернатор и вице-президент РАН в ходе рабочей встречи обсудили также вопросы создания агротехнопарка на базе учхоза "Уралец", где предполагается внедрить самые современные инновационные решения в области сельского хозяйства и тиражировать их на всю область. Еще одной темой стала организация целевого набора в Уральский государственный аграрный университет в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой.

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В Свердловской области может появиться промышленный сад

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Теги: промышленный сад, Куйвашев, Свердловская область



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