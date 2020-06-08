"У нас соцзащиту называют богоугодным делом": Путин поздравил соцработников и вспомнил поправки в Конституцию

Владимир Путин поздравил соцработников, работников НКО и волонтеров с днем социального работника. В поздравлении президент России упомянул о поддержке, которую оказали отрасли в рамках борьбы с эпидемией, а также поздравил соцработников такими словами: "У нас традиционно вашу отрасль называют богоугодным делом всю тысячелетнюю историю России. Но 8 июня 1701 года именно на госуровне было положено начало созданию социальной защиты в нашей стране.

Мы выдержали эти испытания, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих ценностей, которые разделяют большинство граждан страны. И в поправках в Конституцию основное внимание уделено социальному направлению.

В соцзащите никакие прорывные технологии никогда не смогут заменить людей. Мы будем помогать соцзащите и волонтерам".

Путин заявил и новых мерах поддержки, которые правительство внесло в Госдуму, а президент подписал: от НДФЛ освобождаются все выплаты соцработникам, работающим с коронавирусом и во время эпидемии коронавируса; НКО-поставщики соцуслуг полностью освобождаются от налогов (за исключением НДС); средства бизнеса, направленные таким НКО, могут освобождаться от налогов. "Хотя существуют риски "оптимизации" налогов за счет таких льгот, но мы пошли на такой риск, потому что бизнес-сообщество проявило себя честно и достойно. Такую зрелость продемонстрировало все гражданское общество. Это доверие между государством, бизнесом и обществом прошло испытание кризисом", - заметил президент.