Режим пропусков и режимных прогулок снимут в Москве 9 июня – глава ОП столицы

В Москве режим пропусков, самоизоляции и прогулок по графику снимут 9 июня, сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Напомним, накануне появилась информация о возможной отмене цифровых пропусков с 14 июня. А объявление об этом, якобы, столичные власти могут сделать 8 июня.

Режим действия цифровых пропусков для передвижения на транспорте в Москве и Московской области был введен в середине апреля. В Подмосковье его отменили с 23 мая.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций.

6 июня Собянин анонсировал "более радикальные решения" по ослаблению ограничений в связи с COVID-19. По его словам, они могут быть приняты на этой неделе.