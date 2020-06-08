Фонд Кадырова выделит пособия на выкуп 207 невест

В Чечне фонд Ахмата-Хаджи Кадырова выделит 10 млн руб. на выкуп 207 невест, сообщает ЧГТРК "Грозный".

"По поручению Главы ЧР Рамзана Кадырова, во всех районах региона были сформированы списки желающих жениться, но имеющих затруднения с финансами. Все они получат по 50 тыс. рублей на выкуп невест", - говорится в сюжете телеканала.

Уточняется, что из-за эпидемии коронавируса изменились и правила проведения торжеств. Так, за невестой могут приехать только две машины, а на само торжество собираются только самые близкие и родные люди.

В комментариях в Instagram телеканала возмущенные подписчики делятся мыслями: "Нет денег на свадьбу, а потом на что семью содержать?", "На 50 тыс и кровать не купишь".