13 Сентября 2020
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сила сибири, газпром, трубопровод, поставки, газовики, сварка (2015) | Фото: пресс-службе Газпрома

Топ-менеджеры "Газпрома", заявившие о проблемах "Силы Сибири", лишились работы

Несколько топ-менеджеров "Газпрома", заявившие недавно о проблемах "Силы Сибири" и, как считается, ответственные за срыв проекта, остались без работы. Кадровые решения приняты после утечки информации о проблемах с освоением Чаяндинского месторождения.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источники в компании, речь идет о первом заместителе главы 307-го департамента "Газпрома" Андрее Филиппове и сотруднике 307-го департамента, а ранее руководителе блока бурения в "Газпром добыча Ноябрьск" Александре Громове.

Филиппова "попросили" - он сам написал заявление, из отпуска на работу уже не вернется, рассказали источники. Также под определенным давлением оказался и глава 307-го департамента Сергей Меньшиков.

В конце мая "Лента.ру" сообщила о том, что у "Газпрома" есть проблемы с освоением Чаяндинского месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" в Китай. Из расследования следовало, что многочисленные нарушения на месторождении ставят под угрозу многомиллиардный контракт с Китаем, а для самой компании могут обернуться триллионными убытками.

Издание выяснило, что Филиппов и Громов вместе с коллегами ответственны за создание "двойной сводки" освоения месторождения и сокрытие многочисленных нарушений.

Филиппов в неформальной беседе заявил, что решение о старте работ не было взвешенным, потому что месторождение не было готово к разработке - находилось на стадии разведки, а работы по геологоразведке почти нигде не были запущены.

По словам Филиппова, глава "Газпрома" Алексей Миллер был в курсе существующих проблем. Однако в пресс-службе компании заявили, что "у проекта "Сила Сибири" проблем нет".

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Топ-менеджеры "Газпрома", заявившие о проблемах "Силы Сибири", лишились работы

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Теги: сила сибири, газпром, топ-менеджеры газпрома



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