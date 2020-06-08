Топ-менеджеры "Газпрома", заявившие о проблемах "Силы Сибири", лишились работы

Несколько топ-менеджеров "Газпрома", заявившие недавно о проблемах "Силы Сибири" и, как считается, ответственные за срыв проекта, остались без работы. Кадровые решения приняты после утечки информации о проблемах с освоением Чаяндинского месторождения.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источники в компании, речь идет о первом заместителе главы 307-го департамента "Газпрома" Андрее Филиппове и сотруднике 307-го департамента, а ранее руководителе блока бурения в "Газпром добыча Ноябрьск" Александре Громове.

Филиппова "попросили" - он сам написал заявление, из отпуска на работу уже не вернется, рассказали источники. Также под определенным давлением оказался и глава 307-го департамента Сергей Меньшиков.

В конце мая "Лента.ру" сообщила о том, что у "Газпрома" есть проблемы с освоением Чаяндинского месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" в Китай. Из расследования следовало, что многочисленные нарушения на месторождении ставят под угрозу многомиллиардный контракт с Китаем, а для самой компании могут обернуться триллионными убытками.

Издание выяснило, что Филиппов и Громов вместе с коллегами ответственны за создание "двойной сводки" освоения месторождения и сокрытие многочисленных нарушений.

Филиппов в неформальной беседе заявил, что решение о старте работ не было взвешенным, потому что месторождение не было готово к разработке - находилось на стадии разведки, а работы по геологоразведке почти нигде не были запущены.

По словам Филиппова, глава "Газпрома" Алексей Миллер был в курсе существующих проблем. Однако в пресс-службе компании заявили, что "у проекта "Сила Сибири" проблем нет".