"Один из самых пораженных районов". На Уралмаше откроют первый ВИЧ-кабинет

В городской клинической больнице Екатеринбурга №14 был открыт первый кабинет для оказания медпомощи ВИЧ-инфицированным из Орджоникидзевского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, прием будет проводить один из опытнейших инфекционистов центра СПИДа Надежда Сорокина. Кабинет оборудован всем необходимым для консультационного приема, забора крови на иммунный статус (по будням с 13.00 до 15.00), вирусную нагрузку и выдачу антиретровирусных препаратов. Записаться на консультацию можно по номеру: 8 (343) 338 -09-27.

"Орджоникидзевский район является одним из самых пораженных районов города – с ВИЧ-инфекцией живет более четырех тысяч человек. Появление кабинета позволит поддержать приверженность к лечению и диспансерному наблюдению пациентов, а также снизить риск дальнейшего распространения инфекции", - отметили в СПИД-Центре.

По словам главного врача Центра СПИДа Анжелики Подымовой, важной деталью развития здравоохранения является приближение медперсонала к пациенту. В связи с чем открытие нового кабинета стало возможностью сблизиться теперь и с ВИЧ-положительными жителями Орджоникидзевского района.