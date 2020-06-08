13 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Католический архиепископ обвинил римского папу в создании единой мировой религии без морали

Бывший папский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано заявил, что римский папа Франциск строит единую мировую религию без догм и морали. Об этом он написал в письме одной монахине по поводу действий ООН и поддерживающих их Ватикана, которым поделился с сайтом marcotosatti.com.

Вигано отметил, что высшие католические иерархи поддерживают требования ООН "в отношении глобализма, масонского братства, мальтузианского экологизма и иммиграции".

"Очевидно, что Бергольо вместе с теми, кто стоит за ним и поддерживает его, стремится возглавить эту адскую пародию на Церковь Христову", - утверждает иерарх.

Он пишет, что многие католические СМИ продвигают идею мирового правительства, и под предлогом коронавируса они еще более активизировались. Отступление от христианства он относит к последствиям Второго Ватиканского собора (1962-1965), на котором был взят курс на открытость миру и смешение христианской веры с другими религиями.

Как сообщало Накануне.RU, ООН под предлогом борьбы с коронавирусом планирует навязать странам всеобщий доступ к абортам, контрацепции и "секспросвету".

Недавно Вигано назвал отсутствие в папском ежегоднике "Annuario Pontificio" за 2020 год титула папы "викарий Иисуса Христа" отступничеством, а Франциска - считающим себя "хозяином церкви, свободным разрушать ее изнутри, не отвечая ни перед кем".

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Католический архиепископ обвинил римского папу в создании единой мировой религии без морали

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Теги: папа римский, Франциск, церковь



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