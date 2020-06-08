Бывший мэр Кургана назначен советником главы Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего советника Павла Кожевникова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Высокинский уже представил Кожевникова в качестве советника по вопросам инвестиционной политики.

"В администрации Екатеринбурга я буду курировать стратегические проекты, заниматься привлечением внешних инвесторов для развития уральской столицы. Должность советника главы Екатеринбурга предполагает взаимодействие напрямую со всем аппаратом администрации города и влияние на векторы развития столицы Урала. Большое видится издалека, у меня есть свежие мысли, новый взгляд со стороны, и я готов в полную силу трудиться на благо Екатеринбурга. Впереди у нас амбициозные планы, которые в ближайшее время начнут реализовываться", - заявил после назначения Павел Кожевников.

Напомним, в прошлом Кожевников занимал пост главы Кургана, который покинул в 2014 году. После этого он ушел из политики и устроился на новую работу, получив должность заместителя генерального директора "Курганэнерго".

До того, как стать мэром Кургана, Павел Кожевников занимал должность генерального директора "Курганводоканала" и считался ставленником уральских энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва.