13 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Курганская область
Павел Кожевников глава Кургана (2014) | Фото: Накануне.RU

Бывший мэр Кургана назначен советником главы Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил на должность своего советника Павла Кожевникова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Высокинский уже представил Кожевникова в качестве советника по вопросам инвестиционной политики.

"В администрации Екатеринбурга я буду курировать стратегические проекты, заниматься привлечением внешних инвесторов для развития уральской столицы. Должность советника главы Екатеринбурга предполагает взаимодействие напрямую со всем аппаратом администрации города и влияние на векторы развития столицы Урала. Большое видится издалека, у меня есть свежие мысли, новый взгляд со стороны, и я готов в полную силу трудиться на благо Екатеринбурга. Впереди у нас амбициозные планы, которые в ближайшее время начнут реализовываться", - заявил после назначения Павел Кожевников.

глава Кургана Павел Кожевников(2014)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в прошлом Кожевников занимал пост главы Кургана, который покинул в 2014 году. После этого он ушел из политики и устроился на новую работу, получив должность заместителя генерального директора "Курганэнерго".

До того, как стать мэром Кургана, Павел Кожевников занимал должность генерального директора "Курганводоканала" и считался ставленником уральских энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва.

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Бывший мэр Кургана назначен советником главы Екатеринбурга

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Теги: Кожевников, Высокинский, советник



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