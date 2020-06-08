У депутата пермской гордумы подтвердили коронавирус
В Перми коронавирус был подтвержден у депутата гордумы Александра Филиппова, сообщает "Ъ" со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, о диагнозе стало известно сегодня. Сам Филиппов находится на самоизоляции на даче. Потому прокомментировать произошедшее не смог.
Информации о других заболевших народных избранниках в настоящий момент нет.
Как сообщало ранее Накануне.RU, пермская гордума перешла на дистанционный режим работы в мае. В апреле соответствующие изменения были внесены в регламент парламента. Также потребовалось время, чтобы решить технические вопросы.