У депутата пермской гордумы подтвердили коронавирус

В Перми коронавирус был подтвержден у депутата гордумы Александра Филиппова, сообщает "Ъ" со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, о диагнозе стало известно сегодня. Сам Филиппов находится на самоизоляции на даче. Потому прокомментировать произошедшее не смог.

Информации о других заболевших народных избранниках в настоящий момент нет.

Как сообщало ранее Накануне.RU, пермская гордума перешла на дистанционный режим работы в мае. В апреле соответствующие изменения были внесены в регламент парламента. Также потребовалось время, чтобы решить технические вопросы.