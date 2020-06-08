В Свердловской области приюты для животных могут оказаться на грани закрытия

Свердловские приюты для бездомных животных окажутся под угрозой закрытия.

Причина в ужесточении правил содержания усатых и хвостатых. Так, в 2019 году депутаты Госдумы уточнили правила работы таких организаций. Теперь многие из них не соответствуют требованиям, в частности по необходимой площади.

9 июня данные изменения федерального закона с высокой долей вероятности утвердят в свердловском заксобрании. После этого в регионе начнутся проверки приютов и надзорные органы могут закрыть часть из них.

Именно поэтому депутат заксобрания Вячеслав Вегнер завтра внесет законопроект о защите приютов для животных. Политик предлагает выдавать без торгов землю под строительство приютов.

"Я за то, чтобы земля выделялась без конкурсных правил", - заявил Накануне.RU депутат.