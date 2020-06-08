13 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
МОО &quot;Первоуральское городское общество защиты животных&quot; (2020) | Фото: Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура

В Свердловской области приюты для животных могут оказаться на грани закрытия

Свердловские приюты для бездомных животных окажутся под угрозой закрытия.

Причина в ужесточении правил содержания усатых и хвостатых. Так, в 2019 году депутаты Госдумы уточнили правила работы таких организаций. Теперь многие из них не соответствуют требованиям, в частности по необходимой площади.

9 июня данные изменения федерального закона с высокой долей вероятности утвердят в свердловском заксобрании. После этого в регионе начнутся проверки приютов и надзорные органы могут закрыть часть из них.

Именно поэтому депутат заксобрания Вячеслав Вегнер завтра внесет законопроект о защите приютов для животных. Политик предлагает выдавать без торгов землю под строительство приютов.

"Я за то, чтобы земля выделялась без конкурсных правил", - заявил Накануне.RU депутат.

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В Свердловской области приюты для животных могут оказаться на грани закрытия

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Теги: животные, приюты, Свердловская область



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Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2020 10:53 Мск Закон о защите приютов для животных внесён в свердловское заксобрание

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