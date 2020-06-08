Изобретатели рессоры для автомобиля судятся с прикамским заводом группы ОМК из-за денег

Два изобретателя судятся с Чусовским металлургическим заводом. Учёные ещё в 2003 г. запатентовали листовую рессору для автомобиля. Предприятие с тех пор использует её, однако денег за это платит гораздо меньше требуемого – не 15% от экономического эффекта применения детали, а по 6 тыс. руб. в год. Двое из 11 авторов изобретения обратились в суд с иском о компенсации. Споры в Чусовском городском и Пермском краевом судах проиграны. 11 июня состоится рассмотрение апелляции в Седьмом кассационном суде Челябинска. Об этом рассказал Накануне.RU сын одного из изобретателей Марат Азильгареев.

"Контракт заключён в 2003 г. Им платили по 6 тыс. руб. в год, хотя должны были платить 15% от экономического эффекта. С учётом исковой давности требовать можно деньги за последние три года. На 11 изобретателей это 40 млн руб., однако в суд обратились только двое, в том числе и мой отец. Суд – это расходы, нервы, а кто-то из них уже умер. Я помогаю отцу, главному из числа изобретателей, с судом", - сказал Азильгареев.

По словам представителя истца, на заводе изобретателю говорили, что предприятие ничего не зарабатывает благодаря внедренной детали.

"11 июня будет заседание в Челябинске. Второй истец живёт в Миассе. Он поедет на заседание", - сказал Азильгареев.

Истец Халит Азильгареев в разговоре с Накануне.RU отметил, что во времена прошлого руководства завода – когда тот ещё не входил в ОМК – по патенту платили исправно.

"Изначально платили столько, сколько полагается. Позже стали уменьшать выплаты. В 2015 г., например, за квартал заплатили 4 тыс. руб., то есть по 1 тыс. в месяц. При экономическом эффекте в 20 млн руб./месяц. Мы обратились, спросили, в чём дело? Нам сказали, что рессора убыточная", - сказал Азильгареев-старший.

На предприятии Накануне.RU сообщили, что готовы комментировать ситуацию после заседания в Челябинске.