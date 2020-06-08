"Сильная слабость и боль в груди". Депутат Госдумы Ионин рассказал о коронавирусных буднях

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин пожаловался на ослабление на фоне заболевания коронавирусом. Об этом политик сообщил в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

"Заболевание протекает нормально. Кроме сильной слабости и остаточной боли в груди, особо ничего не беспокоит. Кашель иногда появляется. В общем терпимо. Прорвемся", - отметил "справоросс".

Политик рассказал и о своем быте во время заболевания. Дмитрий Ионин говорит о том, что в таком состоянии работать получается не более пары часов в день.

"Практически нет возможности работать. Классический больничный, на которых я за жизнь и не бывал толком до того. Была температура, сейчас просто слабость, потому работать получается не больше пары часов в день", - признался Ионин.

По его словам, читать книги ему тяжело. 35-летний "эсер" больше смотрит различные видео и фильмы.

Заболевший принимает антибиотики "Азитромицин-ВЕРТЕКС" и препарат "Плаквинил", а также каждый день созванивается с лечащим врачом. В случае ухудшения состояния его госпитализируют.

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