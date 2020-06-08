"Драконовская мера". Свердловское заксобрание ужесточит правила сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах

9 июня после долгого перерыва состоится большое заседание Законодательного собрания Свердловской области. Среди прочего свердловские парламентарии с высокой долей вероятности ужесточат правила избирательного законодательства на территории региона.

Речь в законопроекте, внесенном депутатом Владимиром Никитиным, идет о новом порядке сбора подписей кандидатами для выдвижения на выборах того или иного уровня, как муниципального, так и регионального.

Если ранее избиратель просто подписывался в листе, то теперь ему нужно будет указывать в документе место рождения, паспортные данные и иные сведения.

По словам депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, данная мера является драконовской, и в случае ее принятия, создаст неравенство.

"Из-за административного ресурса будет еще сложнее собрать подписи, а забраковать подписи от неугодных будет гораздо проще. Потому что если раньше избиратель только расписывался в подписном листе, то сейчас ему нужно будет полностью писать свое ФИО, место рождения, паспортные данные и так далее. И при любом небольшом отклонении: например, если даже ошибся в названии региона или пропустил запятую, подписной лист будет браковаться. То есть достаточно жесткие требования. Но ведь подписываются в поддержку того или иного кандидата и пожилые люди. Они же и подписи могут собирать. У них может быть и слабое зрение. Мне кажется, что это драконовская мера, создающая неравенство. Люди склонны делать орфографические и пунктуационные ошибки", - сказал нашему агентству депутат.