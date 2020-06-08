13 Сентября 2020
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рошаль леонид михайлович (2007) | Фото: Накануне.ru

Путин 12 июня в Кремле очно вручит государственные награды

Владимир Путин в День России проведет в Кремле первое с конца марта очное большое мероприятие в очном режиме – он вручит госнаграды героям труда, передает "Интерфакс" со ссылкой на советника президента Владимира Толстого.

Обычно эти награды вручают 1 мая, но в этом году на май пришелся разгар эпидемии коронавируса, все мероприятия с участием президента были перенесены. Так, например, позже состоится и вручение наград многодетным семьям (обычно их вручали 1 июня).  

В этом году звания Героев труда были присвоены президенту Института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину. Оба они находятся в группе риска по коронавирусу.

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Путин 12 июня в Кремле очно вручит государственные награды

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Теги: путин, кремль, награды, церемония вручения



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