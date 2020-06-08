13 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Никита Михалков Бесогон (2019) | Фото: Википедия/Kremlin.Ru

Путин в курсе, что передачу Михалкова сняли с эфира "России 24" - Песков

Владимир Путин в курсе ситуации вокруг передачи Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", он знаком как с аргументами автора программы, так и позицией телеканала "Россия 24", заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в начале мая "Россия 24" сняла с эфира несколько повторов выпуска "Бесогона", в котором освещались конспирологические версии происхождения коронавируса, были намеки на заговоры и возможность чипизации населения. Следующий выпуск передачи Михалкова появился только на YouTube, в нем режиссер заявил, что руководство канала ему заявило, мол, "негоже госкорпорации одной наезжать на госкорпорацию другую, то есть Сбербанк" (Михалков уже давно критикует высказывания и действия Германа Грефа).

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Путин в курсе, что передачу Михалкова сняли с эфира "России 24" - Песков

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Теги: никита михалков, бесогон тв, коронавирус, критика, россия 24, владимир путин



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