Путин в курсе, что передачу Михалкова сняли с эфира "России 24" - Песков

Владимир Путин в курсе ситуации вокруг передачи Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", он знаком как с аргументами автора программы, так и позицией телеканала "Россия 24", заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в начале мая "Россия 24" сняла с эфира несколько повторов выпуска "Бесогона", в котором освещались конспирологические версии происхождения коронавируса, были намеки на заговоры и возможность чипизации населения. Следующий выпуск передачи Михалкова появился только на YouTube, в нем режиссер заявил, что руководство канала ему заявило, мол, "негоже госкорпорации одной наезжать на госкорпорацию другую, то есть Сбербанк" (Михалков уже давно критикует высказывания и действия Германа Грефа).