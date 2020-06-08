Татьяна Мерзлякова: Все поправки в Конституцию прошли отбор посредством социальных опросов ВЦИОМ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова отметила главные, по ее мнению, изменения в Основном законе страны, среди них поддержка здравоохранения и института семьи и брака.

По словам Татьяны Мерзляковой, голосование общим пакетом за или против поправок обусловлено заранее проведенными социологическими исследованиями, по результатам которых и были определены важнейшие аспекты в изменении Конституции РФ. Так, всего предусмотрено 206 поправок, основных поправок 22. При этом останутся нетронутыми 1, 2 и 9 главы Конституции, связанные с правами человека. Сохранен и конституционный язык преамбулы.

"Очень важно, чтобы мы выбрали всё лучше в сфере прав человека. Когда мне было предложено войти в состав рабочей группы, я понимала, что, с одной стороны, я представляю Свердловскую область, но еще я и член Совета по правам человека и гражданскому обществу и потому понимала, что отстаивать вторую главу нужно обязательно, - рассказывает Татьяна Мерзлякова. – Президент Владимир Путин отметил, что вторая глава не исчерпала себя и может ещё нам служить. Права, свободы человека и гражданина действительно являются основополагающими".

Главными поправками уполномоченная по правам человека в Свердловской области обозначила следующие позиции.

Основные поправки по здравоохранению. По ее словам, именно эти поправки заняли первое место в социологическом опросе ВЦИОМ среди российского населения.

"Сейчас, когда мы поняли величайшую ценность профессии врача, мы выясняем, что врачи находятся без квартир, размыта сфера ответственности", - рассказала Татьяна Мерзлякова.

Поправки затронут и обеспечение здравоохранения со стороны правительства, а также права и возможности человека на здоровый образ жизни.

Вторыми по популярности являются поправки, касающиеся института семьи и брака. Помимо заключения формулировки брака, как союза мужчины и женщины, в Конституции РФ также изменено понятие "дети". Так, вместо "достояние" и "ценность", как определение детей, выбрано слово "приоритет" государства.



На третьем месте все социальные поправки, как пенсионное обеспечение, забота о ветеранах и т.д. Депутат от фракции КПРФ Олег Смолин также внес поправки, связанные с понятием "инвалид".

Четвертый вид поправок связан больше с идеологией и направлен на сбережение исторической памяти, и поправки, связанные с культурой. Сама же "культура" носит определение "великого наследия народа".

Последними, но важнейшими, по мнению Мерзляковой, поправками являются поправки по гражданскому обществу. По ее заверениям, после вынесения на обсуждение данного вопроса, идею лично поддержал президент России Владимир Путин.

"Нет точного понятия "гражданского общества" в нашем законодательстве, и я часто говорила, акцентировала на это внимание юристов. Сейчас же мы сделаем определение "поддержка гражданского общества", к примеру, защита трудовых прав. На данный момент у нас в Конституции прописано: "труд свободен". Но сегодня появились люди, которые просто эксплуатируют человека труда и мы это видим. И я, как уполномоченный по правам человека, пусть и нечасто жалуюсь, но стоит отметить, что защищать человека труда сегодня трудно. Когда мы на равных с собственностью будем ставить и человека труда, тогда и защищать их будет значительно проще", - отмечает Татьяна Мерзлякова.

По словам уполномоченного по правам человека, поправки должны вноситься общим пакетом, как это делается повсеместно.

Напомним, голосование в Свердловской области пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов голосования: традиционная - на участке, на дому и по телефону - "мобильный избиратель".

"Для меня важно, чтобы голосование было легитимным, - сообщает Татьяна Мерзлякова. - Я не до конца готова довериться системе проверки электронного голосования. Мы будем очень серьезно мониторить социальные сети, потому что кто-то мог позвонить на горячую линию уполномоченного по правам человека, кто-то позвонит в другое место, но в социальных сетях сейчас принято писать всё. Поэтому, если кто-то будет писать, что ему показалось, что нарушен сам порядок голосования и легитимность, мы тут же будем реагировать".