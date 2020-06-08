Россия открывает границы для въезда и выезда для нескольких категорий граждан - Мишустин

Россия открывает границы для ряда категорий граждан России и иностранных государств. Об этом на совещании с координационным советом по борьбе с коронавирусом в понедельник, 8 июня, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Жизненные ситуации бывают разные. Для многих необходимо выехать за границу или въехать в нашу страну. Мы вносим изменения в режим ограничений. Подписано распоряжение о снятии ограничений для тех, кто едет за границу на работу и учебу, а также позаботиться о близких, получить лечение. Смогут въехать для лечения и ухода за близкими и родственниками иностранцы", - сказал глава кабинета министров.