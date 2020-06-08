В 2021 году на этом месте будет расти трава. Алексей Текслер проверил ход рекультивации челябинской городской свалки

Рекультивация челябинской городской свалки будет завершена к ноябрю 2021 года. Губернатор Южного Урала Алексей Текслер лично проинспектировал ход работ на объекте, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, челябинская городская свалка была открыта в 1949 г. За годы ее работы там накопилось почти 20 млн кубометров отходов. Она занимает площадь более 70 гектаров и в некоторых местах достигала 40 метров высотой. 11 сентября 2018 года челябинскую свалку закрыли. Был разработан проект рекультивации объекта, который в ноябре прошлого года получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Рекультивация пройдет в три этапа. Подготовительный этап был завершен осенью 2019 года. В настоящий момент на объекте проводится основной этап рекультивации.

"Я достаточно погружен в тему работ по городской свалке, мне постоянно приходят отчеты. Поэтому я в целом, несмотря на то, что приехал сюда лично в первый раз, понимал, где мы находимся. Это место, где можно видеть все наши основные проблемы в городе Челябинске с точки зрения экологии. Рядом ЧМК, с другой стороны - Челябинский электрометаллургический комбинат, мы находимся на месте свалки. Собственно, тоже один из еще недавно проблемных экологических очагов. 20 млн кубометров отходов, 75 гектаров территории – это все ежегодно выбрасывало в атмосферу 60 тысяч тонн вредных веществ. Сегодня мы видим, по свалке большая часть технических работ завершена. Это первый шаг по наведению экологического порядка в регионе", – подчеркнул Алексей Текслер.

Как рассказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, в период пандемии работы по рекультивации челябинской городской свалки не были остановлены.

"Рекультивация идет по графику. В конце прошлого года был закончен подготовительный этап рекультивации свалки. Сейчас Федеральный экологический оператор приступил к технической рекультивации свалки. В настоящее время более 90% тела свалки закрыто первым слоем полимерной мембраны, поверх которой уже произошла отсыпка супесью. Работы идут каждый день, по графику", - подчеркнул он.

На объекте завершено строительство траншеи под сбор фильтрата и объездной технологической дороги. Началось строительство армогрунтовой стены, ведется монтаж оборудования по сбору и очистке сточных вод. До конца 2020 года будут завершены работы по переформированию свалочного тела, и его укрытие геокомпозитным материалом в три слоя, обустроены системы по сбору и очистке фильтрата и его стока, а также будут выполнены основные работы по устройству систем сбора биогаза.

"На 2021 год запланировано завершение монтажа и пусконаладочные работы оборудования по сбору фильтрата и биогаза. Завершение работ по укрытию тела свалки геокомпозитными материалами, устройство почвенно-плодородного слоя, защитного экрана тела свалки и благоустройство территории. В следующем году мы планируем закрыть технический этап рекультивации свалки", - подчеркнул министр.

Реализация проекта рекультивация челябинской городской свалки осуществляется в рамках федерального проекта "Чистая страна" в составе национального проекта "Экология". На эти цели из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей в 2020-2021 гг. Так, регион получит на рекультивацию объекта 2 млрд 193 млн руб. уже в этом году и 750 млн руб. в 2021 году.

"По нашей заявке Минприроды РФ выделило средства на эти цели. К концу 2020 года будет значительно снижено негативное влияние свалки на окружающую среду, создан архитектурно-ландшафтный визуальный образ рекультивированной территории", - рассказала первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

Рекультивация городской свалки находится под пристальным вниманием общественников. Координационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии будет контролировать расходование средств бюджета на реализацию проекта.

"Средства федерального бюджета получены в полном объеме, это важно в сегодняшней ситуации. Этих средств достаточно, чтобы решить поставленную задачу. Обращу внимание, что важно четко проконтролировать использование этих средств как в части расходования, так и в части применения эффективных технологических решений. Все должно быть максимально прозрачно и доступно общественности. Мы в Координационном совете при губернаторе будем это внимательно отслеживать", - ранее отмечал руководитель координационного совета, председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество" Рашид Исмаилов.

Общественный контроль за рекультивацией осуществляет общественная организация "АнтиСмог". В мае экологический патруль проинспектировал объект.

"Мы объехали всю городскую свалку, заехали наверх, все посмотрели. Работы ведутся достаточно интенсивно. Радует то, что этот большой и значимый для города Челябинска объект действительно рекультивируется. Темпы рекультивации достаточно высокие. Радует, что это происходит. Пусть не все объекты промышленного воздействия в Челябинской области так рекультивируются, но тем не менее хороший пример есть, мы его видим. Надеемся, что и до остальных тоже дойдут руки", - рассказал руководитель общественной организации "АнтиСмог" Михаил Махов.

При этом стоит отметить, что региональные власти планируют рекультивировать свалки в Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Троицке. Как рассказал Алексей Текслер, в настоящий момент ведутся переговоры с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, чтобы по аналогии с Челябинской городской свалкой включить их в проект "Чистая страна".

"До 2024 года будет рекультивировано 123,6 га земель, занятых свалками. Предусмотрены мероприятия по ликвидации крупных свалок в Челябинске, Златоусте, Миассе, Троицке, Верхнем Уфалее и Озерске. У нас создан реестр, в который вошли 61 объект. Этот 61 объект у нас в планах полностью рекультивировать", - рассказал министр экологии Сергей Лихачев.

В ходе своего визита на объект Алексей Текслер обратил внимание на предприятия, из труб которых наблюдались значительные выбросы. Эту ситуацию глава региона зафиксировал, сняв видео на свой смартфон.

"Следующие два больших шага по наведению экологического порядка в регионе – это решение вопроса выбросов на ЧМК и ЧЭМК. Мы активно в этом направлении работаем, коллеги знают мою позицию. Те планы, которые сегодня у нас подписаны, согласованы, они уже решают большую часть проблем. Мы для каждого из этих производств поставили дополнительные задачи, для того чтобы мы с вами перестали чувствовать выбросы. Количество жалоб уменьшится, пока, как только неблагоприятные метеоусловия, мы видим и чувствуем, что эта проблема есть", – подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинская область реализует комплексный план снижения выбросов в атмосферу. Четырехсторонние соглашения по снижению объемов выбросов в атмосферу заключены с 15 промышленными предприятиями региона. Это позволит к 2024 году снизить выбросы в Магнитогорске более чем на 20%, а в Челябинске - более чем на 38%.

Еще одна важная задача – это экологичный транспорт. Во время самоизоляции, когда в городах стало меньше машин, воздух стал лучше. Правительство региона работает с коммерческими предприятиями с целью сокращения неэкологичного транспорта на улицах южноуральских городов.

"Сегодня вопросы экологии для региона, для Челябинска очень принципиальны. Мы будем требовать выполнения всех уже заключенных соглашений и всех дополнительных мероприятий. Закон о квотировании нам в этом поможет", – подчеркнул Алексей Текслер.

В настоящий момент государственный экологический мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории Челябинской области осуществляется на восьми стационарных постах в Челябинске, пяти постах в Магнитогорске, двух постах в Златоусте. В этом году планируется поставить в Челябинске еще шесть таких постов. Кроме того, в круглосуточном режиме работают две передвижные автоматизированные лаборатории контроля качества атмосферного воздуха.