13 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков объяснил "технической накладкой" отсутствие поправки про "обнуление" на сайте о голосовании

В Кремле предположили, что поправка об "обнулении" президентских сроков не сразу была опубликована на сайте для электронного голосования по конституционным поправкам из-за технического сбоя.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "бывают разные технические накладки", "могло просто выпасть при заливке сайта", пишет "Интерфакс".

Ранее создатели сайта для электронного голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru) все-таки внесли в список предлагаемых к одобрению поправок пункт об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Изначально эта поправка (известная также как поправка Терешковой) не упоминалась в разделе об изменениях в основной закон страны. На это обратили внимание СМИ.

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Песков объяснил "технической накладкой" отсутствие поправки про "обнуление" на сайте о голосовании

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Теги: дмитрий песков, поправка про обнуление, конституция



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